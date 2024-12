Sambista Paulo Onça é hospitalizado após ser agredido em Manaus (AM) Justiça decretou a prisão do suspeito por tentativa de homicídio; vítima está com quadro estável na UTI

JR na TV|Do R7 06/12/2024 - 22h57 (Atualizado em 06/12/2024 - 22h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share