Santa Catarina registra neve pela primeira vez no inverno na madrugada desta terça (1º)

A quarta onda de frio do ano derrubou a temperatura no Sul do país. Em Santa Catarina, nevou pela primeira vez nesse inverno. A menor temperatura de Santa Catarina foi registrada em Urupema. Quase seis graus negativos. Com o vento, a sensação térmica foi de 25 graus abaixo de zero. A Defesa Civil estadual emitiu um alerta de que o frio intenso deve continuar pelo menos até a próxima quinta-feira (3), com risco de novas geadas na serra catarinense. Em todo o estado, os termômetros não devem passar dos 15 graus.



