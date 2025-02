Santos vive noite histórica com reestreia de Neymar nesta quarta (5)

A cidade de Santos se vestiu de branco e preto, as cores do time da Vila Belmiro, para receber o ídolo Neymar. O clima na cidade praiana lembra uma final de campeonato: muita gente veio de outros lugares para acompanhar a reestreia do craque. O jogo é às 21h30, mas comerciantes e ambulantes começaram a trabalhar desde cedo nesta quarta-feira (5), naquele que promete ser um dia histórico para o futebol.



O jogo Santos X Botafogo-SP, que marca a reestreia de Neymar, você acompanha ao vivo no R7. Basta clicar aqui para assistir.