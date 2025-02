Saúde dos reféns e encenações humilhantes fazem Israel pausar liberação de prisioneiros palestinos

Israel quer o fim das encenações humilhantes na devolução de reféns e a entrega de corpos para seguir com a libertação de prisioneiros palestinos. No sábado (22), seis reféns foram soltos depois de mais de 500 dias em cativeiro. Confira a reportagem.



