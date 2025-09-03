Segurança dentro do STF e nos arredores é reforçada durante julgamento de Bolsonaro

Durante o primeiro dia de julgamento, a segurança dentro do Supremo e nos arredores foi reforçada com drones, cães farejadores, detectores de metais e restrições de acesso. Um grupo de policiais também segue de plantão no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Cerca de 500 jornalistas do Brasil e de outros países formaram filas para entrar no Supremo Tribunal Federal. A Polícia Judiciária reforçou a segurança do STF, com apoio das polícias Legislativa e Militar do Distrito Federal. Cães farejadores ajudaram na varredura dos anexos do tribunal. Durante o dia e à noite, drones com câmeras térmicas, que identificam pessoas pelo calor do corpo, registram todas as movimentações.

Grades de segurança isolam a Praça dos Três Poderes para evitar manifestações violentas. O acesso à região é controlado pela PM do Distrito Federal, que também monitora o trânsito nas vias próximas.

