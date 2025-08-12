Logo R7.com
Seis pessoas são atropeladas em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro

Família de Ariane Carvalho clama por radar após atropelamento fatal

JR na TV|Do R7

Seis pessoas foram atropeladas, nesta segunda (11), na Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do Rio. Segundo um levantamento, homens - entre 18 e 29 anos - integram o principal grupo de condutores envolvido em acidentes de trânsito. Luan Plácido atropelou quatro pessoas, na última sexta-feira (08). O ex-jogador de futebol do Botafogo foi levado à delegacia, pagou fiança e vai responder em liberdade.

