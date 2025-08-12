Seis pessoas são atropeladas em uma das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro
Família de Ariane Carvalho clama por radar após atropelamento fatal
Seis pessoas foram atropeladas, nesta segunda (11), na Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas do Rio. Segundo um levantamento, homens - entre 18 e 29 anos - integram o principal grupo de condutores envolvido em acidentes de trânsito. Luan Plácido atropelou quatro pessoas, na última sexta-feira (08). O ex-jogador de futebol do Botafogo foi levado à delegacia, pagou fiança e vai responder em liberdade.
