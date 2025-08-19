Seis pessoas são presas suspeitas de participar de golpe com mensagem de troca de número de celular

Uma fraude que segue fazendo muitas vítimas. Começa com aquela mensagem: “Troquei o número do celular”. E aí vem a conversa em que o suposto parente ou amigo pede algum dinheiro emprestado. Seis pessoas foram presas suspeitas de participar no golpe. Uma das vítimas perdeu R$ 50 mil. Era pelo celular que os estelionatários atacavam. Fingiam ser parentes das vítimas, diziam ter trocado de número e inventavam alguma urgência, como um acidente de carro para pedir dinheiro. A investigação começou no Piauí, depois que pessoas enganadas pela quadrilha procuraram a polícia. Os agentes conseguiram rastrear os criminosos e descobriam que eles agiam aqui de São Paulo.



