Seis pessoas são presas suspeitas de participar de golpe com mensagem de troca de número de celular
Crime usava engenharia social para enganar vítimas
Uma fraude que segue fazendo muitas vítimas. Começa com aquela mensagem: “Troquei o número do celular”. E aí vem a conversa em que o suposto parente ou amigo pede algum dinheiro emprestado. Seis pessoas foram presas suspeitas de participar no golpe. Uma das vítimas perdeu R$ 50 mil. Era pelo celular que os estelionatários atacavam. Fingiam ser parentes das vítimas, diziam ter trocado de número e inventavam alguma urgência, como um acidente de carro para pedir dinheiro. A investigação começou no Piauí, depois que pessoas enganadas pela quadrilha procuraram a polícia. Os agentes conseguiram rastrear os criminosos e descobriam que eles agiam aqui de São Paulo.
