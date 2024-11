Sem Endrick e Neymar, Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias

O técnico Dorival Júnior convocou, nesta sexta (1º), a Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A principal surpresa da lista foi o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest, da Inglaterra. Vini Júnior e Estevão, recuperados de lesão, voltaram a ser chamados. Quem ficou de fora foi o atacante Endrick. Apesar de já ter voltado a jogar depois de uma grave lesão no joelho, Neymar só deve voltar a ser convocado no próximo ano.