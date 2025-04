Senado aprova projeto de lei que autoriza o governo a retaliar taxações de países como os EUA

O Senado aprovou nesta terça-feira (1º) um projeto de lei que cria mecanismos de defesa comercial para retaliar medidas como as recentes tarifas de 25% impostas pelos EUA sobre o aço e alumínio brasileiros. O texto autoriza o Brasil a adotar sobretaxas, exigências ambientais e até suspender direitos de propriedade intelectual em resposta a barreiras estrangeiras. A matéria, relatada pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), segue em regime de urgência para a Câmara, onde o presidente Hugo Motta promete votá-la ainda esta semana. A medida ganhou força após o anúncio do governo Trump de novas tarifas, que devem ser detalhadas nesta quarta-feira (2).



