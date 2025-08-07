Logo R7.com
Senadores de oposição alegam ter apoio para pedido de impeachment de Alexandre de Moraes

Câmara aprova isenção do IR; Senado debate impeachment e foro privilegiado

JR na TV|Do R7

Os plenários da Câmara e do Senado foram desocupados depois de ampla negociação. A oposição conseguiu mais apoio às pautas que tem defendido. O Senado aprovou em sessão remota a isenção do imposto de renda para quem ganha dois salários mínimos. A medida provisória sobre o tema perderia validade na próxima semana. Na Câmara, também houve sessão. O presidente Hugo Motta disse que não negociou a desocupação do plenário em troca de atender aos pedidos da oposição.

