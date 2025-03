Senatran registra mais de 190 mil multas por falta do uso de cinto de segurança em janeiro

Só em janeiro deste ano, a Secretaria Nacional de Trânsito registrou 193 mil multas por falta do uso de cinto de segurança. Isso representa um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O número é preocupante, já que o equipamento, comprovadamente, ajuda a salvar a vida de passageiros e motoristas.



