Servidores são alvos de operação que investiga desvio de recursos da saúde e da educação no Pará

No Pará, servidores e empresários foram alvo de uma operação que investiga o desvio de quase R$ 200 milhões de recursos da saúde e da educação. Cinco pessoas foram presas, 18 sofreram busca e apreensão e seis servidores foram afastados nas cidades de Belém e de Marituba, na região metropolitana. Entre os presos está Fabrício Buarque Correa - chefe de gabinete do presidente da Assembleia Legislativa do Pará. A Secretária de Educação de Marituba, Ana Claudia Duarte Lopes, foi afastada do cargo. De acordo com a investigação, os desvios chegam a quase R$ 200 milhões em recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb e do Fundo Nacional de Saúde. Maços de dinheiro, joias, relógios e carros de luxo foram apreendidos.



