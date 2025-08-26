Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Sessão solene na Câmara marca comemorações de 20 anos do partido Republicanos

O Republicanos tem mais de 560 mil filiados no país

JR na TV|Do R7

O Republicanos completa 20 anos. Uma sessão solene na Câmara dos Deputados marcou as comemorações do partido que investe em lideranças, de olho nas eleições do ano que vem. O Republicanos tem nesta segunda-feira (25) mais de 560 mil filiados no país. A representação do partido nas cidades conta com 433 prefeitos; 436 vice-prefeitos e 4.645 vereadores. São 76 deputados estaduais e 2 governadores: Tarcísio de Freitas, em São Paulo e Wanderlei Barbosa, no Tocantins; além de 2 vice-governadores. O Republicanos tem ainda 4 senadores, e na Câmara, já é uma das maiores bancadas, com 45 deputados federais, incluindo o presidente da casa, Hugo Motta.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Câmara dos Deputados
  • Eleições
  • Governador
  • Hugo Motta
  • PlayPlus
  • Política
  • Presidente
  • RecordPlus
  • Republicanos
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • São Paulo (time)
  • Tarcísio de Freitas

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.