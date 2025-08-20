Set Expo 2025: CEO da RECORD defende união das emissoras para o futuro da TV no país

No painel O futuro da Mídia o CEO da RECORD, Marcus Vinícius Vieira explicou de forma prática o que significa a TV 3.0 também conhecida como DTV+, tecnologia que vai integrar o mundo da televisão com o digital. No palco do primeiro debate também estavam dirigentes de outras emissoras de televisão: os CEOS do SBT, Band e Globo, que juntos ao CEO da RECORD promoveram um encontro inédito do setor de radiodifusão. Após o painel dos CEOS, um ato simbólico representou a ativação da TV 3.0 no Brasil. O decreto do governo liberando as emissoras a implementar a tecnologia está previsto para ser assinado na próxima semana pelo presidente Lula, como foi anunciado pelo ministro das comunicações, Frederico de Siqueira Filho.



