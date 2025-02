O setor de serviços cresceu pelo quarto ano seguido no Brasil, segundo dados do IBGE. Em 2024, o avanço foi de 3,1%, com destaque para os serviços de informação e comunicação. No ano anterior, o aumento foi de 2,9%. O setor de serviços é o que mais emprega no país e é responsável por mais de 70% das vagas de trabalho.