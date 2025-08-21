Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Setores da economia começam a aumentar vendas para novos parceiros depois de taxação dos EUA

Entre novos mercados para a carne bovina está a Indonésia

JR na TV|Do R7

Setores da economia começam a aumentar as vendas para novos parceiros depois da taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos. Mesmo assim, empresários da indústria ainda estão pessimistas, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (20). Entre novos mercados para a carne bovina está a Indonésia. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura esta semana e a Argélia deve importar ovelhas e cabras vivas principalmente do Norte e do Nordeste do Brasil. Já o setor têxtil aposta no aumento das vendas para a Argentina e o Canadá.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Argentina
  • Brasil
  • Canadá
  • Carne bovina
  • China
  • Emprego
  • Guerra
  • Indonésia
  • Indústria
  • Nacional
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Tarifas
  • Taxação

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.