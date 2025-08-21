Setores da economia começam a aumentar vendas para novos parceiros depois de taxação dos EUA

Setores da economia começam a aumentar as vendas para novos parceiros depois da taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos. Mesmo assim, empresários da indústria ainda estão pessimistas, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira (20). Entre novos mercados para a carne bovina está a Indonésia. O anúncio foi feito pelo Ministério da Agricultura esta semana e a Argélia deve importar ovelhas e cabras vivas principalmente do Norte e do Nordeste do Brasil. Já o setor têxtil aposta no aumento das vendas para a Argentina e o Canadá.



