Setores que foram taxados em 50% pelo governo dos EUA fazem planos para tentar diminuir as perdas

Setores que foram taxados em 50% pelo governo dos EUA começam a fazer planos para diminuir as perdas. Uma empresa de aço da Grande São Paulo já avalia baixar os preços para continuar a vender para o mercado americano. Pela linha de produção desta indústria passam mais de mil toneladas de aço, matéria prima para fabricar peças que são usadas em motores elétricos no Brasil e em outros países. Empresas americanas são os principais clientes no exterior. O imposto que pagavam para receber os produtos era de 2,4%, mas passou para 10% no primeiro tarifaço do governo Trump. E, agora, com sobretaxa, chega a 50%. As exportações para os EUA são responsáveis por até 20% do faturamento desta indústria. As remessas são enviadas todos os meses. E para manter os próximos carregamentos, a empresa está negociando com os clientes americanos. E já definiu: vai baixar os preços para compensar, ao menos em parte, o impacto do tarifaço. Outro setor preocupado com itens sobretaxados é a indústria de suco de laranja. Enquanto a bebida foi taxada em 10%, os subprodutos da fruta, como gomos e óleos derivados, acabaram tarifados em 50%. O prejuízo calculado é de quase R$ 1 bilhão. A associação dos exportadores também espera medidas de apoio do governo brasileiro.



