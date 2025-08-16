Logo R7.com
Sistema inédito de monitoramento usa drones térmicos para diminuir riscos de incêndios nas rodovias

A ideia é identificar riscos e prevenir incêndios antes mesmo que eles aconteçam

JR na TV|Do R7

O tempo seco aumenta os riscos de incêndios, principalmente à beira de rodovias. Em São Paulo, um sistema inédito de monitoramento usa drones térmicos para evitar que as chamas se espalhem. O clima seco torna o trabalho das equipes de brigadistas ainda mais intenso. Principalmente, em áreas de mata, onde a vegetação ressecada ajuda as chamas se espalham rapidamente. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo desenvolveu um novo sistema que classifica áreas próximas às rodovias em cinco níveis de risco: de muito baixo a muito alto. O sistema funciona a partir do cruzamento de dados entre informações históricas, como as regiões mais afetadas, e dados climáticos, como umidade do solo, índice de chuva e saúde da vegetação. A ideia é identificar riscos e prevenir incêndios antes mesmo que eles aconteçam.

