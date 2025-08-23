Logo R7.com
Sobe para 17 o número de municípios afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul

Porto Alegre registra chuvas acima da média mensal e mais de 2 mil casas são inundadas

Subiu para 17 o número de municípios que registraram danos, por causa dos temporais no Rio Grande do Sul, desde a quinta feira (21). Na capital Porto Alegre, em um único dia, choveu o equivalente à média do mês de agosto. A chuva forte não para no Sul gaúcho e provocou alagamentos em São Lourenço do Sul. Mais de duas mil casas foram inundadas pelo transbordamento de um córrego. Vinte e duas pessoas que vivem em áreas de risco, foram removidas. Em Pinheiro Machado, na região da Campanha, a água encobriu uma ponte. No leste do estado, parte da estrada que leva a áreas rurais foi arrancada pela correnteza. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a tempestade com pedras de gelo veio acompanhada de ventania.

