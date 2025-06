SP: Autoridades apuram queda de balão tripulado que resultou na morte de uma passageira

O centro de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos e o Instituto de Criminalística de São Paulo apuram a queda de um balão tripulado no interior paulista. Uma mulher que fazia o passeio morreu. O piloto está preso. 33 pessoas estavam a bordo do balão. O Instituto de Criminalística e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vão realizar duas apurações paralelas para descobrir o que provocou a queda do balão. O que já se sabe é que o piloto estava com a documentação irregular. Ele tinha licença apenas para fazer voos particulares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!