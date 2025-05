SP: Crianças e adolescentes em tratamento de câncer podem manter os estudos durante a internação

Enquanto lutam contra o câncer, crianças e adolescentes internados em quatro hospitais públicos de São Paulo não precisam interromper os estudos. Com aulas adaptadas à condição de cada aluno, o projeto garante o direito à educação e ajuda no processo de recuperação. Professores capacitados acompanham os alunos individualmente, transformando o ambiente hospitalar em um espaço de aprendizado e sonhos. No Rio de Janeiro e em Salvador (BA), outras unidades de saúde também oferecem estrutura semelhante. Em São Paulo, atualmente, 347 alunos são atendidos por oito professoras da rede pública.



