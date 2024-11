SSP-SP cria força-tarefa para investigar morte de Vinicius Gritzbach no aeroporto de Guarulhos (SP)

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo criou uma força-tarefa para investigar a morte do empresário executado no aeroporto. A Polícia Federal também entrou no caso. No Departamento de Homicídios, a expectativa era pelo depoimento de um dos policiais que fazia a escolta de Vinicius Gritzbach. O agente ouvido acompanhou o empresário na viagem até Maceió (AL), antes do crime. O carro usado no crime já passou por perícia e as armas foras apreendidas.