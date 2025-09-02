STF começa a julgar Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado

O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta terça-feira (2) o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de estado. Eles são acusados de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do estado democrático de direito, golpe de estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, foram os primeiros a falar. Na sequência veio a defesa dos réus. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fez uma intervenção quando o advogado de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, citou as críticas às urnas eletrônicas feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A expectativa é que os ministros da primeira turma só comecem votar na semana que vem. É a primeira vez que um ex-presidente da República é julgado pelo Supremo sob a acusação de cometer crimes contra a democracia. Também é a primeira vez que a Corte analisa uma ação penal com militares de alta patente no banco dos réus. Se condenados, eles podem enfrentar ainda um segundo julgamento pelo Superior Tribunal Militar, o que pode resultar na perda de patentes.

