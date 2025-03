STF decide, por unanimidade, invalidar a ‘presunção da boa-fé’ na compra e venda de ouro

Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, por unanimidade, invalidar a "presunção da boa-fé" na compra e na venda de ouro. A regra, prevista em lei, permitia que distribuidoras de títulos e valores mobiliários comprassem o metal com base apenas nas informações fornecidas pelos vendedores. O comércio estava suspenso por decisão do próprio STF e, nesta sexta (21), foi invalidado de forma definitiva. Agora, os comerciantes vão precisar apresentar documentos comprovando a origem do ouro.