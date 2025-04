STF determina criação de plano para retomar áreas dominadas por facções criminosas no RJ

O Supremo Tribunal Federal determinou, nesta quinta (3), que o governo do Rio de Janeiro crie um plano para retomar territórios em áreas dominadas por facções criminosas nas comunidades do estado. O governo também precisa comprovar a adoção de câmeras nas viaturas e nos uniformes dos policiais em 180 dias, e o Ministério Público deve ser acionado em caso de mortes durante as operações. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, acompanhou o julgamento e afirmou que a intenção do estado é cumprir as medidas e apurar possíveis omissões para não cometer erros.



