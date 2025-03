STF forma maioria para condenar Carla Zambelli a cinco anos de prisão e perda do mandato

O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, à perda do mandato e a cinco anos e três meses de prisão por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Apesar da suspensão do julgamento por um pedido de vista do ministro Nunes Marques, os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli anteciparam seus votos e deixaram o placar em 6 a 0 pela condenação. Cinco ministros ainda não votaram. Na véspera do segundo turno das eleições de 2022, a deputada perseguiu armada um homem em São Paulo.



