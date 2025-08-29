STF interroga deputados do Partido Liberal que são réus por corrupção passiva

O Supremo Tribunal Federal interrogou hoje os deputados federais do Partido Liberal que são réus por corrupção passiva e desvio de emendas parlamentares.

Segundo a procuradoria-geral da República, os participantes do esquema teriam exigido R$ 1,6 milhão para desviar mais de R$ 6 milhões em emendas para a prefeitura de São José de Ribamar, no Maranhão.

Os deputados Pastor Gil, do Maranhão, e Bosco Costa, de Sergipe, negaram as acusações. O deputado Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, se manteve em silêncio e não respondeu a nenhuma pergunta.

