STF interroga deputados do Partido Liberal que são réus por corrupção passiva

Os deputados Pastor Gil, do Maranhão, e Bosco Costa, de Sergipe, negaram as acusações. O deputado Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, se manteve em silêncio

JR na TV|Do R7

O Supremo Tribunal Federal interrogou hoje os deputados federais do Partido Liberal que são réus por corrupção passiva e desvio de emendas parlamentares.  

Segundo a procuradoria-geral da República, os participantes do esquema teriam exigido R$ 1,6 milhão para desviar mais de R$ 6 milhões em emendas para a prefeitura de São José de Ribamar, no Maranhão. 

Os deputados Pastor Gil, do Maranhão, e Bosco Costa, de Sergipe, negaram as acusações. O deputado Josimar Maranhãozinho, do Maranhão, se manteve em silêncio e não respondeu a nenhuma pergunta. 



