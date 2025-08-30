Logo R7.com
STF tem maioria para manter preso o ex-jogador Robinho

Decisão foi tomada com 10 votos a 1; apenas Gilmar Mendes votou pela soltura

JR na TV|Do R7

O Supremo Tribunal Federal decidiu manter preso o ex-jogador Robinho. Foram dez votos a um - só o ministro Gilmar Mendes votou pela soltura do ex-atleta. O julgamento foi sobre a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a execução, aqui no Brasil, da sentença imposta pela justiça da Itália. 

Robinho foi condenado em 2017 pelo estupro de uma jovem albanesa. O ex-jogador cumpre pena de 9 anos de prisão na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. 



