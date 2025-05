STF torna réus mais sete investigados por participar de suposta trama golpista após eleições de 2022

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réus mais sete investigados por participação em uma suposta trama golpista depois das eleições de 2022. Os sete acusados fazem parte do chamado "núcleo quatro" da suposta organização criminosa. Os denunciados, e agora réus, seriam responsáveis por operações estratégicas de desinformação, com o objetivo de desacreditar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral, além de gerar instabilidade social para favorecer um eventual golpe de Estado.



