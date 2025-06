STJ marca data do julgamento do recurso do ex-jogador Robinho

O Superior Tribunal de Justiça marcou para o dia seis de agosto, o julgamento do recurso do ex-jogador Robinho. A defesa dele tenta reduzir a pena de nove anos de prisão por estupro coletivo cometido em 2013, na Itália. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou contra o pedido. Robinho está preso desde março do ano passado, na penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo.



