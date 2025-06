Como tem acontecido nos últimos anos, o sul da Europa sofre com uma onda de calor, e o verão no continente está apenas começando. Na Espanha, a previsão é que os termômetros cheguem a 43ºC nos próximos dias. Na Itália, 17 cidades entraram em alerta vermelho neste sábado (28).



