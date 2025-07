Supostamente bêbado, agente da CET é preso após bater a viatura em carro estacionado

Um agente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo foi preso em flagrante depois de bater a viatura em um carro estacionado. A suspeita é que funcionário estava bêbado. O agente estava em serviço. O veículo atingido é de João Vítor, que estava com a mulher e a filha na calçada no momento. Depois da colisão, o dono do veículo atingido percebeu que o agente da CET demonstrava pressa para deixar o local e apresentava fala desconexa. O homem então retirou a chave da viatura para impedir que ele fugisse e acionou a polícia. Edson Vieira Junior, de 41 anos, foi preso e indiciado por embriaguez ao volante e colisão, mas foi liberado na audiência de custódia depois de pagar fiança de R$ 3 mil.



