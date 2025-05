Suprema Corte autoriza os EUA a barrar o recrutamento de pessoas transgênero nas Forças Armadas

A suprema corte autorizou os Estados Unidos a barrar pessoas transgênero das forças armadas. A nova política é semelhante a uma proibição militar anterior estabelecida durante o primeiro governo Trump. Ela chegou a ser revertida pelo presidente Biden durante mandato do democrata. A justificativa do departamento de justiça é que a presença de pessoas transgênero comprometeria a eficácia militar. Ainda não há data para a adoção da regra.



