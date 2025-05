Suprema Corte dos EUA autoriza governo a retirar visto de mais de meio milhão de imigrantes

A Suprema Corte dos Estados Unidos autorizou o governo de Donald Trump a retirar o visto de mais de 500 mil imigrantes. A decisão com caráter de emergência contou com o aval de sete dos nove juízes. Os imigrantes poderão ser deportados a qualquer momento. São cidadãos principalmente da Venezuela, de Cuba, do Haiti e da Nicarágua, que vivem no território dos EUA sob a proteção de um programa federal lançado em 2023.



