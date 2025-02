Suspeita de matar três parentes envenenados com arsênio é encontrada morta dentro de prisão no RS

A suspeita de envenenar três parentes com arsênio foi encontrada morta dentro da prisão no Rio Grande do Sul. Deise Moura dos Anjos, de 42 anos, chegou à penitenciária feminina em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, no início do mês. Na manhã desta quinta (13), o corpo dela foi encontrado na cela. Segundo a polícia, a causa da morte foi asfixia mecânica, mas as circunstâncias serão apuradas.