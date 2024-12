Suspeito de envolvimento na morte de delator do PCC confessa ter dado carona ao olheiro da quadrilha

Um suspeito de envolvimento na morte do delator do PCC confessou ter dado carona ao olheiro da quadrilha até o Rio de Janeiro, segundo a polícia. O olheiro estava no saguão do aeroporto quando Vinícius Gritzbach desembarcou com a namorada e seguranças. Um mês depois do assassinato, apenas uma pessoa está presa. Duas operações da Polícia Militar tiveram início a partir de uma denúncia anônima. Em poucas horas, seis pessoas foram levadas à delegacia. Neste sábado (7), cinco foram liberadas.