Suspeito de participar de assassinato de policial civil é morto em operação no Rio de Janeiro

Gabriel Gomes da Costa, o "Ratomen", apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na Cidade de Deus

JR na TV|Do R7

Um foragido da justiça foi morto numa operação policial no Rio. Ele é apontado como um do suspeitos de participar do assassinato de um policial civil, há três meses. O homem ostentava vida de luxo nas redes sociais. A rotina dentro da comunidade incluía festas financiadas pelo tráfico. Tudo era compartilhado nas redes sociais de Gabriel Gomes da Costa, o "Ratomen", apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na Cidade de Deus. As demonstrações de poder incluíam fotos com fuzis e dinheiro. As postagens também eram usadas para desafiar a polícia.

