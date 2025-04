Suspeito de roubar uma casa em SP é preso após levar fone de ouvido com rastreador

Um homem suspeito de roubar uma casa em São Paulo foi preso após levar um fone de ouvido com rastreador embutido. Na última sexta (25), os criminosos se aproximaram de uma casa de alto padrão e, com um controle clonado, abriram o portão. Os criminosos fizeram reféns e levaram mais de R$ 1 milhão em joias, além de um relógio avaliado em R$ 500 mil. Além disso, um dos assaltantes roubou um fone de ouvido, um modelo com um rastreador embutido. Segundo a polícia, o homem que estava com o fone assumiu ter participado do assalto. Ele já tem passagens por roubo a residências e agora está preso temporariamente.



