Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Suspeitos de provocar rombo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro são presos

O grupo fazia empréstimos em nome de empresas e não pagavam

JR na TV|Do R7

16 pessoas (entre elas, seis servidores federais e quatro funcionários de bancos privados) foram presas suspeitas de participar de uma quadrilha que provocou um rombo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro. O grupo fazia empréstimos em nome de empresas e não pagavam. A operação ocorreu em sete cidades do Rio de Janeiro e na capital paulista. Na casa de um dos investigados foi encontrado um revólver. Foram cumpridos 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Corrupção
  • Estelionato
  • Paulista
  • PF (Polícia Federal)
  • PlayPlus
  • Polícia
  • PF (Polícia Federal)
  • RecordPlus
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.