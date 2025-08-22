Suspeitos de provocar rombo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro são presos

16 pessoas (entre elas, seis servidores federais e quatro funcionários de bancos privados) foram presas suspeitas de participar de uma quadrilha que provocou um rombo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro. O grupo fazia empréstimos em nome de empresas e não pagavam. A operação ocorreu em sete cidades do Rio de Janeiro e na capital paulista. Na casa de um dos investigados foi encontrado um revólver. Foram cumpridos 26 mandados de prisão e 28 de busca e apreensão.



