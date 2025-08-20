Suspeitos são presos de integrar quadrilha que aplica golpes em pessoas com processos na Justiça

Onze pessoas foram presas hoje, suspeitas de integrar uma quadrilha que aplica golpes em pessoas que tem processos na justiça e aguardam indenização. Foi uma operação conjunta das polícias de sete estados. Segundo a investigação, o esquema criminoso teria movimentado R$ 5 milhões. A ação aconteceu em uma comunidade da zona norte do Rio. Na chegada dos agentes, houve um intenso confronto com os criminosos. Policiais também foram às ruas em outros seis estados. Mais dez suspeitos foram presos. As investigações começaram em Joinville, no interior de Santa Catarina, onde mais de cem vítimas denunciaram o golpe. Os criminosos faziam contatos para cobrar supostas custas processuais ou para dar andamento processual. Em todo país, mais de 17 mil reclamações foram registradas desde o início do ano. Em São Paulo foram 3500 no mesmo período.



