Suspensão do Rumble no Brasil é mantida após formação de maioria na primeira turma do STF

A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes que suspendeu a atividade da plataforma de vídeos Rumble no Brasil. Moraes acusa a rede social de descumprir decisões do STF. A medida vale até que a plataforma atenda as solicitações do Supremo e indique um representante legal no Brasil. A Rumble afirma que Moraes comete censura e apresentou uma ação contra o ministro do STF na Justiça dos Estados Unidos. O julgamento ocorre no plenário virtual.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!