Tarcísio vai liberar R$ 1 bi em devolução do ICMS para exportadores de SP afetados pelo tarifaço

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que vai liberar R$ 1 bilhão em devolução de créditos do ICMS para exportadores do estado que sejam afetados pelas tarifas americanas. Outros R$ 200 milhões em linhas de créditos com juros subsidiados também estarão disponíveis para os empresários do setor.



