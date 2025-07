Tarifaço: governo federal não consegue avançar nas negociações com os EUA

O governo federal não consegue avançar nas negociações com os Estados Unidos sobre o tarifaço. A oito dias do início da implementação da tarifa de 50% a produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos e com dificuldades de avançar nas negociações com a Casa Branca, o governo trabalha para tentar diminuir os impactos das tarifas aos setores mais dependentes de exportação. Nesta quinta-feira (24), o plano de contingência foi apresentado pelos técnicos da equipe econômica ao Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e ao vice-presidente, Geraldo Alckmin.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!