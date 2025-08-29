Logo R7.com
JR 24H

Tarifaço: Lula autoriza o Itamaraty a iniciar consultas para a aplicação da Lei de Reciprocidade

O processo pode levar pelo menos seis meses, com consultas e chance de negociações

JR na TV|Do R7

O presidente Lula autorizou o Itamaraty a acionar a Câmara de Comércio Exterior, a dar início a consultas para a eventual aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica em relação ao tarifaço dos Estados Unidos. O processo pode levar pelo menos seis meses, com consultas e chance de negociações.

