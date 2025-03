No sul do país, as temperaturas passaram de 40ºC em algumas cidades. Em Porto Alegre, gaúchos e turistas estão surpresos com o clima e buscam formas de fugir do calor. Segundo meteorologistas, as temperaturas quentes no estado devem continuar durante a primeira quinzena de março.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!