Tempestade atinge a região norte dos EUA; ventos chegaram a mais de 100 km/h

Uma tempestade atingiu a região norte dos Estados Unidos. Um motorista flagrou um tornado atravessando uma estrada no estado de Minnesota. Os ventos chegaram a mais de 100 km/h. Pelo segundo dia seguido, o serviço nacional de meteorologia emitiu um alerta de tempestade para partes do estado. Segundo as autoridades locais, não houve feridos.



