Temporada de tornados deixa mais de sete milhões de pessoas em risco nos EUA

Uma temporada de tornados provocou mortes e muitos estragos nos Estados Unidos. Em um flagrante impressionante do Tennessee, fortes rajadas de vento arrancaram o telhado de uma fábrica, espalhando os destroços pelo céu. Outros estados, como Kentucky e Oklahoma, também foram atingidos pela força do vento. Desde o fim de semana, os fenômenos já deixaram quase 30 mortos em várias regiões do país.



