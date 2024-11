Temporais voltam a causar estragos na região da Catalunha, na Espanha

Na Espanha, temporais voltaram a causar estragos na região da Catalunha nesta sexta (8). Imagens divulgadas em redes sociais mostram carros empilhados, que foram arrastados pela força da correnteza. Não há registro de mortes. As chuvas voltaram uma semana depois de enchentes recordes deixarem mais de 200 mortos no país. Segundo as autoridades, no último mês, choveu 72% mais do que o esperado para o período. Equipes de resgate ainda buscam por desaparecidos.