Temporal na capital paulista tem rajadas de vento com até 103 km/h nesta quarta (26)

Um temporal atingiu a cidade de São Paulo na tarde desta quarta (26). As rajadas de vento chegaram a 103 km/h no Campo de Marte. As regiões Norte e Oeste foram as mais afetadas. A Defesa Civil emitiu um alerta severo durante a chuva forte. Os bombeiros registraram 32 quedas de árvores, sendo que uma delas caiu em cima de um motoqueiro, que não ficou ferido.



