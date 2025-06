Tenente aposentado da PM é preso suspeito de vender anabolizantes e medicamentos ilegais

Um tenente aposentado da Polícia Militar foi preso, em São Paulo, suspeito de vender anabolizantes e medicamentos ilegais no Brasil. Na casa do tenente aposentado, os policiais também encontraram centenas de medicamentos usados para tratamento de diabetes, mas que se popularizaram para auxiliar na perda de peso. Nenhuma das marcas das canetas emagrecedoras apreendidas tem autorização da Anvisa para serem vendidas. Segundo os investigadores, o policial militar aposentado comprou os produtos no Paraguai e vendia no Brasil pela internet.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!